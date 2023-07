Kérastase transforma o Museu do Amanhã em palco para celebrar o poder das mulheres

Marca líder em cuidados capilares de luxo promove evento especial para lançamento de sua causa de marca e festa exclusiva no Brasil

No próximo dia 20, quinta-feira, a renomada marca de cuidados capilares Kérastase promoverá uma noite de celebração no Rio de Janeiro, no icônico Museu do Amanhã. O evento tem como objetivo principal enaltecer a beleza, a força e o potencial das mulheres, reforçando o compromisso da marca em empoderar e apoiar mulheres em todo o mundo.

Joana Fleury, diretora geral da divisão de Produtos Profissionais da L’Oréal Brasil

A Pop Party, organizada pela Kérastase, terá início com um talk intitulado “Mulheres que movem mulheres”. Esse momento marca o lançamento da causa global da marca, que tem como meta a mentoria de 150 mulheres no Brasil, por meio de uma parceria com a ONG Alumna. A iniciativa busca conectar essas mulheres a executivas renomadas, proporcionando encontros e conversas inspiradoras, para que cada uma delas possa construir seu próprio caminho e definir seu destino com poder e determinação.

Arnaud Messange, Diretor de Kérastase no Brasil

Arnaud Messange, Diretor de Kérastase no Brasil, expressou sua felicidade em relação à noite de celebração: “Queremos, cada vez mais, que Kérastase seja reconhecida pelo seu compromisso de empoderar mulheres. Estamos muito felizes com tudo que construímos para esta noite, que irá celebrar em um dos museus mais importantes do País o lançamento da nossa causa de marca e reunirá centenas de pessoas para conhecerem de perto a nossa agenda e nossos compromissos como marca”.

O programa “Power Talk” é resultado de uma pesquisa realizada pela Kérastase, que revelou que 74% das mulheres se sentem pouco confiantes em momentos cruciais de suas carreiras. Além disso, foram identificadas grandes lacunas na percepção das mulheres em relação às suas capacidades, relações de trabalho e potencial futuro, quando comparadas aos homens. Essa falta de confiança não apenas prejudica o bem-estar mental das mulheres, mas também limita suas oportunidades profissionais. A pesquisa também revelou que muitas mulheres são retidas em suas carreiras devido a crenças limitantes.

Joana Fleury, diretora geral da divisão de Produtos Profissionais da L’Oréal Brasil, enfatizou o compromisso da empresa em promover o empoderamento feminino: “Na L’Oréal Produtos Profissionais, temos um forte compromisso de promover negócios alinhados ao nosso propósito. Acreditamos na importância e na nossa responsabilidade de abrir diálogos que tragam o empoderamento de mulheres dentro do nosso negócio, e isso esbarra diretamente na autoestima de mulheres no cenário corporativo. Iniciativas como Power Talks contribuem imensamente para esta agenda e é por isso que estamos tão felizes em anunciar o lançamento da causa no País”.

Após o talk, a Kérastase Pop Party receberá 800 convidados, proporcionando uma experiência imersiva na marca. O evento contará com a presença da DJ Set Livea, seguida por um show da cantora Marina Sena e o encerramento ficará por conta da DJ Set Valentina. Além disso, toda a emissão de carbono gerada pelo evento será calculada e compensada, reforçando o compromisso da Kérastase com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.

A noite promete ser uma celebração inesquecível, unindo beleza, empoderamento feminino e uma experiência exclusiva com a marca Kérastase. É uma oportunidade única para conhecer de perto a agenda e os compromissos dessa marca líder em cuidados capilares de luxo, que tem como missão fortalecer a confiança e o potencial das mulheres em todo o mundo.