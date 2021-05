Ancine e Funarte têm novos diretores; Frias vai à Bienal de Arquitetura de Veneza

Em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro publicado nesta terça-feira, 11, no Diário Oficial da União, ele foi designado como o primeiro substituto da lista de substituição da diretoria colegiada da Ancine

Mauro Gonçalves de Souza, superintendente de Registros da Ancine e ex-assessor parlamentar do deputado bolsonarista Filippe Poubel, do PSL, passa a ser agora, também, diretor substituto da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Em decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro publicado nesta terça-feira, 11, no Diário Oficial da União, ele foi designado como o primeiro substituto da lista de substituição da diretoria colegiada da Ancine. Na edição desta quarta-feira, 12, ele foi convocado a assumir o cargo de substituto de diretor na vaga de Débora Regina Ivanov Gomes.

A mesma edição do Diário Oficial traz a informação de que Mário Frias, secretário Especial da Cultura, vai à Bienal de Arquitetura de Veneza na próxima semana.

Outras mudanças devem ocorrer na Ancine. No dia 14 de maio, termina o mandato de Alex Braga como diretor. No dia 29 de abril, Bolsonaro, em despacho enviado ao Senado e publicado naquele dia no Diário Oficial, pediu a apreciação do nome de Vinicius Clay Araújo Gomes para a vaga de Alex Braga. Além de diretor, Alex Braga atua como diretor presidente substituto da Ancine, o cargo máximo da agência, desde a saída de Christian de Castro Oliveira. No despacho, Bolsonaro aproveitou para pedir a apreciação do Senado do nome de Braga para assumir a função a partir de 20 de outubro, quando o novo mandato começa.

E, naquela mesma edição, o presidente pedia a retirada de tramitação de uma mensagem referente à indicação do Edilásio Barra, também conhecido como “Pastor Tutuca”, para exercer o cargo de diretor da Ancine.

Funarte

Na Funarte, Marcelo Nery Costa é o novo diretor executivo. Ele atuava na Autoridade de Governança do Legado Olímpico, dentro do Ministério do Esporte, onde foi assessor de diretor executivo, diretor executivo e presidente substituto do órgão. Costa chega semanas depois da nomeação Tamoio Athayde Marcondes como o sexto presidente da Funarte. Marcondes também teve passagens pelo Ministério do Esporte.

Já Roger Alves Vieira, que foi subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do Turismo até março, foi nomeado nesta quarta-feira para exercer o cargo de diretor do Departamento de Registro, Acompanhamento e Fiscalização da Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, que pertence à Secretaria Especial de Cultura.

Frias na Itália

Mário Frias, secretário Especial da Cultura, vai participar da abertura da exposição no Pavilhão do Brasil na 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, na Itália, entre os dias 18 e 24 de maio. André Porciuncula Alay Esteves, secretário Nacional de Incentivo e Fomento à Cultura, vai acompanhá-lo. Brasileiros têm que fazer quarentena ao chegar na Itália, mas agentes diplomáticos estão liberados desta obrigação.

