Alvo da PF, Jair Renan cita revolta e nega fazer parte do governo Bolsonaro

“Não marquei nenhuma reunião com o governo. Nunca pedi nada ao governo, não faço parte do governo federal.”

Ao lado de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro, o filho ’04’ do atual presidente, Jair Renan, negou todas as acusações de recebimento de propina, além de negar que faça parte do governo de seu pai. Jair Renan prestou depoimento na PF (Polícia Federal) na tarde desta quinta-feira (7), após ser intimado devido a suposto tráfico de influências e lavagem de dinheiro.

“Eu me sinto revoltado com tudo isso que tá acontecendo. Nunca recebi nenhum cargo, nenhum dinheiro, nunca fiz lavagem de dinheiro, e estão tentando me incriminar numa coisa que não fiz”, afirmou Jair Renan Bolsonaro, em entrevista ao SBT.

O filho do presidente também reagiu, ao ser questionado sobre estar presente em uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional. “Nunca pedi para ir na reunião nem nada, eu fui convidado. Só me convidaram, eu fui porque conhecia o pessoal lá. Entrei mudo e saí calado!.”