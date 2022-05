Alexandre Kalil anuncia aliança com Lula em MG

A princípio, conforme divulgado pelo UOL, nenhum dos lados queria ceder. O PSD de Minas considerava mais vantajoso investir na reeleição de Silveira

Juliana Arreguy

São Paulo, SP

Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD) anunciou nesta quinta-feira (19) a aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Estado. Kalil está reunido em Belo Horizonte desde o início da tarde com o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), coordenador da campanha de Lula em Minas.

Os termos do acordo ainda não foram divulgados. O palanque ainda não havia sido oficializado por causa de entraves envolvendo a disputa pelo Senado no estado -Lopes e Alexandre Silveira (PSD) são os pré-candidatos de cada partido a uma vaga na Casa.

A princípio, conforme divulgado pelo UOL, nenhum dos lados queria ceder. O PSD de Minas considerava mais vantajoso investir na reeleição de Silveira ao Senado do que brigar pelo governo estadual.

Parte do eleitorado mineiro do PSD -principalmente no interior- é identificada com o bolsonarismo, assim como alguns de seus parlamentares eleitos. O próprio Silveira foi cotado para ser o líder do governo federal no Senado.

Além disso, a chapa do PSD inicialmente seria puro-sangue: o pré-candidato a vice era o deputado estadual Agostinho Patrus (PSD-MG). O PT argumentava que, para dividir o palanque, era necessário ter algum petista na chapa.

No entanto, Agostinho comunicou nesta quarta-feira (18) ao PSD que abriria mão da vice-candidatura ao governo estadual para que um petista entrasse na composição com Kalil.

A decisão foi tomada três dias após a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), anunciar que Reginaldo assumiria a coordenação da campanha de Lula em Minas e que atuaria nos bastidores para selar a aliança com o PSD.

Oficialmente, Reginaldo disse que não estava abrindo mão da disputa pelo Senado, mas internamente ele já admitia a possibilidade de ceder para viabilizar a aliança.

A falta de um acordo formal teria provocado a ausência de Kalil no palanque de Lula em viagem a Minas na semana passada.

O ex-prefeito de BH pediu, durante sabatina do UOL e da Folha de S.Paulo, uma aliança formal com o Lula. Ele elogiou o ex-presidente, e o chamou de “grande líder”: “Eu tenho uma visão humana, como o presidente Lula”, disse.

“Pelo tamanho do presidente Lula, ninguém dá bolo nele. Quem dá bolo é malcriado, não cumpre o dever e não vai ao encontro que marcou. Como não houve nada marcado, então não houve bolo”, e acrescentou: ”O que o candidato Alexandre Kalil quer é uma aliança formal com o presidente Lula”.

Em mais de uma ocasião, Kalil afirmou que não votará no presidente Jair Bolsonaro (PL) e que Lula é o seu candidato à Presidência da República.