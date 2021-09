Alexandre de Moraes se manifesta

Em meio aos atos bolsonaristas, que têm ele próprio como um dos alvos, ministro defendeu o “absoluto respeito à democracia”

Alvo de ataques verbais de manifestantes em vários pontos do país nesta terça-feira, 7 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), usou as redes sociais para falar da data. Moraes pregou “liberdade” e “absoluto respeito à democracia”.

“Nesse Sete de Setembro, comemoramos nossa Independência, que garantiu nossa Liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito a Democracia”, escreveu o ministro. A fala vai contra os manifestantes que ameaçaram invadir o Supremo desde a noite de segunda (6). Para garantir a ordem, o governador Ibaneis Rocha determinou que seja reforçada a segurança policial nos arredores da sede.

A Polícia Militar (PMDF) confirmou que está com 100% da frota nas ruas de hoje. “Estamos de prontidão”, afirma a corporação. Contudo, manifestantes estão entrando na Esplanada na manhã de hoje (7) sem serem revistados. A PMDF nega e diz que está fazendo revista “em pontos estratégicos”. Estes pontos não foram informados.

Mais cedo, manifestantes que se encontram nos arredores do Itamaraty tentavam descer até a Praça dos Três Poderes. Os policiais impediram e usaram bombas de gás lacrimogêneo após alguém arremessar uma pedra. Depois, a situação foi normalizada.

Sobre Alexandre de Moraes

Alexandre de Moraes, que também é alvo de ofensas constantes do presidente Jair Bolsonaro, tomou notoriedade nos últimos meses ao encabeçar operações contra atos antidemocráticos de bolsonaristas como os blogueiros Allan dos Santos e Sara Winter, a deputada federal Carla Zambelli e até o cantor Sérgio Reis, dentre vários outros.

