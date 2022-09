Alexandre de Moraes, do STF, é alvo das críticas de bolsonaristas em Brasília

Um cartaz diz: “A Justiça é cega, e a injustiça é careca”. Moraes é relator das investigações que miram Bolsonaro e seus aliados

JOSÉ MARQUES

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é um dos alvos das críticas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro durante o desfile militar do 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Um cartaz diz: “A Justiça é cega, e a injustiça é careca”. Moraes é relator das investigações que miram Bolsonaro e seus aliados. No comando do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro presidirá as eleições de outubro.

O mandatário tem levantado suspeitas sobre a lisura do processo eleitoral.