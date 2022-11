Alckmin anuncia Janones, Marina e advogado de Lula na equipe de transição; veja nomes

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, anunciou nesta quarta-feira, 16, os nomes que vão compor novos grupos de transição de governo

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, anunciou nesta quarta-feira, 16, os nomes que vão compor novos grupos de transição de governo. A lista inclui nomes como o do deputado André Janones na Comunicação Social, da senadora Marina Silva no Meio Ambiente e de Cristiano Zanin no grupo técnico da Justiça.

Ao todo, são 16 novos grupos técnicos que somam 162 nomes.

Veja a lista completa:

Agricultura

Carlos Fávaro

Evandro Gussi

Joe Vale

Katia Abreu

Luiz Carlos Guedes

Neri Gueller,

Silvio Crestana

Tatiana Abreu Sá

Ciência e Tecnologia

Alexandre Navarro

André Leandro Magalhães

Celso Pancera

Ildeo de Castro Moreira

Glaucios Oliva

Ima Vieira

Iraneide Soares da Silva

Leone Andrade

Luiz Manoel Rebelo Fernandes

Luiz Antonio Elias

Ricardo Galvão

Sergio Machado Rezende

Comunicação social

André Janones

Antonia Pelegrino

Flavio Silva Gonçalves

Florestan Fernandes Junior

Helena Chagas

Helio Doyle

Joao Branco

Laurindo Leal Filho

Manoela D’Ávila

Otavio Costa

Tereza Cruvinel

Viviane Ferreira

Desenvolvimento agrário

Celia Watanabe

Elisangela Araújo

Givanilson Porfírio da Silva

João Grandão

José Josivaldo Oliveira

Luis Henrique Gomes de Moura

Maria Josima Lima Oliveira

Miguel Rosseto

Pedro Kucsai

Robervone Nascimento

Vanderlei Ziguer

Desenvolvimento Regional

Camilo Santana

Esther Benegui

Helder Barbalho

Jonas Paulo Neris

Otto Alencar

Randolfe Rodrigues

Raimunda Monteiro

Tania Bacelar

Justiça e Segurança Pública

Andrei Passos Rodrigues

Camila Nunes

Carol Pronner

Cristiano Zanin

Flavio Dino

Gabriel Sampaio

Jaqueline Sinhoreto

Marcio Elias Rosa

Marco Aurelio Carvalho

Marivaldo Pereira

Marta Machado

Omar Aziz

Paulo Texeira

Pier Paolo Bottini

Sheila Carvalho

Tamires Gomes Sampaio

Vadi Damus

Meio Ambiente

Carlos Minc

Isabela Teixeira

Jorge Viana

José Carlos da Lima Costa

Marilene Correa da Silva Freitas

Marina Silva

Pedro Ivo

Silvana Bitoraci

Minas e energia

Anderson Adalto

Davi Bacelar

Fernando Ferro

Gines Azevedo

Guto Quintela

Ícaro Chaves

Jean Paul Prates

Magda Chambrian

Mauricio Tolmasquim

Nelson Hubner

Robson Sebastiao Fonica

Willian Nozak

Pesca

Altenir Gregolin

Antonia Pena da Gama

Carlos Alberto da Silva Leao

Carlos Pinto dos Santos

Cristiano Wellington Norberto ramalho

Ederson Pinto da Silva

Flavia Lucena

Joao Felipe Nogueira Batista

Povos originários

Deiki Axaninca

Celia Nunes Correa

Davi Yanomami

Joao Pedro Gonçalves da costa

Joenia Wapxana

Juliana Cardoso

Márcio Meira

Marivelton Bare´

Sonia Guajajara

Tapi I lapiti

Previdência social

Alessandro Antonio Stefanuto

Eduardo Fanhani

Fabiano Silva

Jani Beronger

Jose Pimentel

Luis Antonio Adriano da Silva

Relações Exteriores

Aloisio Nunes Ferreira

Aldo Faleiro

Celso Amorim

Cristóvão Buarque

Monica Valente

Pedro Abramovai

Romenio Pereira

Saúde

Alexandre Padilha

Arthur Chioro

Fernand PIcato

Humberto Costa

Jose Gomes Temporão

Fernando Zasso Picato

Lucia Solto

Ludmilla Hajar

Maria do Socorro de Souza

Miguel Ziruge

Nizia Trindade Lima

Regina Fatima Barroso

Roberto Kalil Filho

Trabalho

Adilson Araújo

André Calistre

Clemente Lucio

Fausto Augusto Junior

Lais Abramo

Miguel Torres

Patrícia Vieira Tropia

Ricardo Pattar

Sandra Brandão

Sergio Nobre

Transparência, Integridade e Controle

Ailton Cardoso

Claudia Aparecida Souza Trindade

Cleucio Santos Nunes

Eugenio Aragão

Jorge Messias

Juliano José Breda

Luiz Navarro

Luiz Carlos Rocha

Manoel Caetano Ferreira Filho

Mauro Menezes

Paulo Câmara

Vania Vieira

Turismo

Arialdo Pinho

Karina Câmara

Luiz Barreto

Marcelo Freixo

Veneziano Vital do Rego

Marta Suplicy

Orcine Oliveira Junior

kieco Aoki

