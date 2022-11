Macron insta China a ter maior participação em discussões sobre a Ucrânia

O presidente da França, Emmanuel Macron, convocou a China para cumprir um papel maior nas conversas com Moscou

O presidente da França, Emmanuel Macron, convocou a China para cumprir um papel maior nas conversas com Moscou, um dia após forças russas dispararem uma enxurrada de mísseis contra a Ucrânia, atingindo uma estrutura de energia e prédios residenciais em Kiev.

“Existe uma convergência entre o G20, incluindo China e Índia, para levar a Rússia rumo a uma desescalada (da guerra)”, afirmou Macron nesta quarta-feira, 16, durante coletiva de imprensa ao final da reunião de cúpula do G20 em Bali, Indonésia. “Estou convencido que a China pode atuar ao nosso lado, tendo um papel mais importante na mediação dos próximos meses para evitar uma retomada ainda mais forte das ofensivas por terra no início de fevereiro”, acrescentou.

Na terça-feira, Macron se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping nos bastidores da reunião da cúpula e afirmou ter planos de viajar para a China no começo do próximo ano.

O líder francês também conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na quarta-feira para expressar seu apoio. Macron reiterou seu apoio para construir a paz e ajudar nas negociações da guerra. “Precisamos fazer de tudo para ajudar a Ucrânia a resistir”, declarou.

Estadão Conteúdo