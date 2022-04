ACM Neto homenageia Doria em discurso durante jantar em Salvador

Doria escolheu a Bahia como ponto de partida para a campanha presidencial. Depois de Salvador, ele segue no sábado para Rio de Contas

Logo após desembarcar em Salvador na noite desta quinta-feira, o pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB João Doria encontrou ACM Neto em jantar com empresários, deputados e vereadores da capital baiana. Bruno Reis, prefeito de Salvador, também estava presente.

Após a conversarem longamente, Neto homenageou Doria em discurso, lembrando a amizade antiga entre os dois e as raizes baianas que Doria sempre faz questão de exaltar. O deputado federal Adolfo Viana, líder do PSDB no congresso, também elogiou Doria em discurso, descrevendo a gestão do tucano a frente do estado de São Paulo como um verdadeiro sucesso, sem nenhum caso de corrupção.

