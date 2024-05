8 de janeiro: STF recebe acréscimos de três denúncias dos atos antidemocráticos

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu aditamentos feitos pelo Ministério Público Federal (MPF) em três denúncias já aceitas pelo Plenário contra pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. O recebimento se deu em sessão do Plenário Virtual finalizado na semana passada. O aditamento acrescenta à denúncia inicial mais seis crimes cometidos pelas três mulheres, já processadas por participarem ativamente da invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Conforme o MPF, as três denunciadas danificaram vidros, cadeiras, painéis, mesas, móveis históricos e outros bens das sedes do Congresso Nacional e do STF. As provas foram coletadas por meio de imagens de câmeras de segurança, além de fotografias, vídeos e conversas obtidas a partir da apreensão dos aparelhos celulares das denunciadas.

Elas já haviam sido denunciadas por incitação ao crime e associação criminosa. Agora, com o recebimento pelo STF dos aditamentos às denúncias, feitos pela Procuradoria-Geral da República (PGR), passarão a responder também pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.