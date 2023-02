580 casas devem ser construídas para vítimas de chuvas em São Sebastião

O prefeito disse que já tentou viabilizar a construção de casas e um bairro nobre, mas que foi barrado por moradores de classe média e alta

O prefeito Felipe Augusto (PSDB) estimou que 580 casas serão construídas em três terrenos seguros de São Sebastião para as famílias vítimas das chuvas históricas que atingiram a cidade no fim de semana. Ele participou nesta quinta (23) de uma entrevista coletiva ao lado dos ministros Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Márcio França (Portos).

“Já temos uma área plana reservada na Vila do Sahy, que entra na fase final de estudos. Ela já estava sendo toda documentada e preparada para receber cerca de 180 unidades”, disse o Prefeito de São Sebastião.

Também há estudos para a construção de:

– 220 unidades no bairro de Maresias

– 180 unidades no bairro de Topolândia

Nesta quinta, em entrevista ao UOL News, o prefeito Felipe Augusto disse que já tentou viabilizar a construção de casas populares em Maresias, um bairro nobre de São Sebastião, mas que foi barrado por moradores de classe média e alta.

O ministro Waldez Góes afirmou há recursos federais para a construção das casas em São Sebastião. “A preocupação do presidente Lula é que se demora para arranjar o terreno, podemos ter um problema sério de espera. [Defendemos] construir logo as casas daqueles que perderam 100%”.

Waldez diz que é possível usar a situação de calamidade pública para repassar mais rapidamente os recursos necessários.

O ministro também falou em retomar o PAC Encostas, para fazer intervenções em áreas de risco.

“A situação aqui foi a mais grave, por causa dos falecimentos, mas a situação de encostas tem em todo o litoral”, acrescentou Márcio França. “Nós vamos evitar que chegue no ponto que chegamos aqui, se a gente conseguir evitar orientando as pessoas para a construção das casas”.

Waldez e França se reúnem hoje com os prefeitos do litoral norte de São Paulo e, na sexta-feira se encontram com as prefeituras do litoral sul e da Baixada Santista em Santos.