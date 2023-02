Carlos Bolsonaro defende o pai sobre enfrentamento a tragédias: Enviava ‘infimamente’ mais recursos

Segundo o vereador, Bolsonaro “sempre esteve presente em todas as tragédias, como mostram ‘N’ vídeos em suas redes sociais”

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho “Zero Dois” de Jair Bolsonaro (PL), saiu em defesa do pai após o ex-presidente ser acusado de ter ignorado tragédias durante o seu mandato. Como mostrou o Estadão, o temporal que causou destruição em São Sebastião (SP) neste mês suscitou comparações entre a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que interrompeu viagem para visitar o local atingido pelas chuvas, com situações semelhantes na gestão passada.

Segundo o vereador, Bolsonaro “sempre esteve presente em todas as tragédias, como mostram ‘N’ vídeos em suas redes sociais, e enviou infimamente (sic) mais recursos a estados e municípios quando ocorriam lamentáveis fatos”. Na segunda-feira, 20, dia em que Lula foi a São Sebastião, aliados do ex-presidente reforçaram nas redes que o governo passado liberou crédito de R$ 700 milhões para a recuperação de Minas Gerais e Bahia quando esses Estados foram afetados por temporais, em 2021, enquanto Lula destinou inicialmente R$ 2 milhões em recursos federais para o litoral paulista, por meio do Ministério dos Portos e Aeroportos.

“Diferentemente do que a imprensa comprada e faminta divulga, Jair Bolsonaro sempre esteve presente em todas as tragédias como mostram N vídeos em suas redes sociais e enviou infimamente mais recursos a estados e municípios quando ocorriam lamentáveis fatos. Infelizmente o sistema é isso. É simplesmente a realidade do Brasil. O que menos importa são os fatos mas a narrativa”, escreveu Carlos Bolsonaro.

Em dezembro de 2021, quando fortes chuvas causaram destruição em partes da Bahia, Bolsonaro disse esperar “não ter de retornar antes” de suas férias em Santa Catarina e apareceu em imagens passeando de jet ski no litoral catarinense. Apesar da declaração, o ex-presidente chegou a sobrevoar a região afetada pelo temporal na época e escalou ministros para trabalhar com autoridades locais.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, respondeu às queixas de bolsonaristas nas redes nesta quarta-feira, 22, sobre as comparações entre os valores liberados por Lula e Bolsonaro. “Ao contrário do que estão espalhando, R$ 2 milhões foram apenas em doações da autoridade portuária e não o conjunto de medidas”, publicou. No mesmo dia, Lula destinou mais R$ 7 milhões para o enfrentamento da tragédia, desta vez por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Apesar da declaração de Carlos e da disputa discursiva em torno do enfrentamento a tragédias durante o seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a chuva no litoral norte paulista.

Estadão Conteúdo