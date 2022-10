47% afirmam nunca confiar em nada do que diz Bolsonaro, aponta Datafolha

A taxa positiva para Bolsonaro aferida na semana passada foi o pico histórico desse quesito, que é pesquisado pelo instituto desde 2019

Felipe Bachtold

São Paulo, SP

Pesquisa do Datafolha aponta que 47% dos eleitores dizem nunca confiar nas declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL), ante 26% que sempre têm confiança.

Outros 26% disseram que às vezes confiam e 1% não soube responder.

O Datafolha ouviu 2.898 pessoas em 180 municípios de todo o país de quinta (13) a esta sexta-feira (14).

Em relação à pesquisa anterior do instituto, feita na semana passada, houve oscilações dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na ocasião, diziam sempre confiar nas afirmações do presidente 28%, ante 46% que deram a resposta inversa.

A taxa positiva para Bolsonaro aferida na semana passada foi o pico histórico desse quesito, que é pesquisado pelo instituto desde 2019.

A taxa mais negativa foi registrada no fim de 2021, quando 60% disseram nunca confiar no que o presidente fala.

O histórico de declarações agressivas ao longo do mandato do atual presidente tem sido explorado pelo ex-presidente Lula (PT) em seu espaço no horário eleitoral e em inserções no segundo turno.

A campanha de Bolsonaro tem trabalhado para reverter essa imagem, e ele já fez até pedido de desculpas em propaganda.

A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-01682/2022. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.