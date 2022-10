 51% dizem não votar em Bolsonaro de forma alguma, ante 46% em Lula, diz Datafolha

O quadro é de estabilidade, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, ante à pesquisa realizada na semana passada

Igor Gielow

São Paulo, SP

A virulências da campanha presidencial do segundo turno manteve a percepção de que esta é uma disputa entre rejeições. Segundo o novo levantamento do Datafolha, não votariam de jeito nenhum em Jair Bolsonaro (PL) 51% dos eleitores, enquanto 46% descartam apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O quadro é de estabilidade, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, ante à pesquisa realizada na semana passada. Nela, o presidente e o petista marcavam os mesmos índices.

Bolsonaro segue com seu principal problema desde o primeiro turno, mas parece ter tido sucesso em degradar a imagem do oponente.

Ao longo da série de aferições para a eleição deste ano, iniciada em maio de 2021, o Datafolha nunca registrou Bolsonaro com menos de 51% de rejeição. Lula, por sua vez, viu suas taxas saírem de abaixo de 40% para o nível atual, no qual quase empata com o rival.

É um reflexo do acirramento natural da disputa em apenas dois adversários e do fato de que ambas as campanhas passaram a abrir toda sorte de caixa de ferramentas: a das fake news, a dos ataques pessoais, a dos exageros.

Com isso, Lula passou a ser vendido pelos rivais como um protetor de bandidos prestes a fechar igrejas. Bolsonaro, por sua vez, é atacado como alguém apoiado por assassinos e dono de tendências antropofágicas.

Muito tem girado em torno de religião, e o alvoroço político causado por bolsonaristas em Aparecida (SP) na quarta (12) encimou uma campanha que viu o presidente e aliados sugerindo que Lula é o mal em templos evangélicos e o petista acusando desumanidade do rival e posando ao lado de frades franciscanos.

Noves fora as acusações de lado a lado de associação com o diabo e a ressurreição de uma inexistente ligação da maçonaria com satanismo.

Não houve, contudo, impacto direto na rejeição nos grandes segmentos religiosos. Os majoritários católicos (52% da amostra do Datafolha), que votam em peso no petista, seguem rejeitando mais Bolsonaro (58%) do que Lula (38%). Já os evangélicos (27% da amostra), que preferem o presidente, o rejeitam menos (31%) do que ao rival (64%).

O instituto ouviu 2.898 pessoas em 180 cidades, na quinta (13) a sexta-feira (14), em levantamento encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo registrado no TSE com o número BR-01682/2022. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.