PMDF apreeende entorpecentes e prende traficante

Os policiais foram até a casa do detido e solicitaram apoio do BPCães para vistoriarem o imóvel

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão (Gtop 33), com o apoio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), prenderam um homem acusado de tráfico de drogas, por volta das 19h30 desta quinta-feira (15) em Sobradinho.



Os policiais do Gtop 33 patrulhavam a quadra 6 quando viram o condutor de um Renault/Clio mudar bruscamente de direção ao perceber a aproximação da viatura. O veículo foi seguido e interceptado pelos policiais.



O homem que conduzia o veículo apresentava sinais visíveis de embriaguez. Foi realizado o teste de alcoolemia que acusou 0,79 mg/l, quantidade que se enquadra no crime de embriaguez ao volante. Além disso, foram encontrados dinheiro e porções de cocaína no interior do veículo. O homem assumiu que

comercializava entorpecentes e que as três mulheres que estavam no carro o auxiliavam.



Os policiais foram até a casa do detido e solicitaram apoio do BPCães para vistoriarem o imóvel. O cão Dexter conseguiu localizar mais porções de cocaína, crack e maconha, além de duas balanças de precisão de dinheiro. Todos foram levados à 13ª Delegacia para registro da ocorrência.