Pai de Henry homenageia o filho em tatuagem

Tatuador que reproduziu o rosto de Henry no braço de Leniel compartilhou o trabalho nas redes sociais

O pai de Henry Borel, Leniel Borel de Almeida, eternizou o filho na pele. Na quinta-feira (6), Leniel tatuou o rosto de Henry no antebraço esquerdo.

A tatuagem foi feita pelo tatuador Gustavo Gomes, que compartilhou nas redes sociais fotos e vídeos da homenagem. “Como pai, como ser humano, eu fiquei muito mexido com a história do Henry. Não consigo imaginar a dor que o Leniel está sentindo. Por isso, queria ajudar de alguma forma, acho que ajudei eternizando o rostinho dele no braço do Leniel. Ele vai poder olhar todo dia, toda hora, todo instante, para o anjinho dele! Deus proteja nossas crianças”, escreveu o profissional.

Já Leniel declarou amor ao filho. Henry, papai te ama muito! Pra sempre eternizado no meu coração”, resumiu.

Na última segunda-feira (3), Leniel já havia feito um relato emocionado no dia em que o garoto faria 5 anos. “Hoje seria seu aniversário de 5 aninhos. Mais uma festa para comemorarmos juntos, sempre do jeitinho que você queria, com todos os personagens, bolos e brigadeiros que você gostava”, escreveu Leniel. “Que orgulho de você, meu presente de Deus. Ah, como era lindo te ver crescendo”, prosseguiu.

“Nosso tempo juntos foi muito breve, mas sempre intenso, feliz e muito especial. Daria tudo que tenho por mais um dia com você, por mais um abraço, mais um sorriso, ou ouvir te dizer ‘Papai, eu te amo’.”

Leniel perdeu o filho no dia 8 de março. O garoto morreu após sofrer lesões diversas. A Polícia Civil investiga o crime e aponta o padrasto de Henry, o vereador Dr. Jairinho, como o suposto autor das agressões.

Jairinho está preso desde o dia 8 de abril, assim como a namorada, Monique Medeiros, mãe de Henry. Nesta sexta (7), a Justiça converteu a prisão deles em preventiva.