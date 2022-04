Ônibus tomba na BR-060 e deixa feridos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois passageiros ficaram feridos e 16 outros tiveram que ser socorridos

Um ônibus tombou no canteiro central da rodovia BR-060, em Goiás, na manhã desta quarta-feira (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois passageiros ficaram feridos e 16 outros tiveram que ser socorridos. No total, haviam 22 ocupantes.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista do veículo teria perdido o controle do ônibus e tombado.

Os passageiros saíram de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal, para resolver pendências de documentações.