Objetivo é apresentar PEC ‘o quanto antes’, informa assessoria de Wellington Dias

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) informou por meio de sua assessoria que não há definição de um horário para a apresentação da PEC

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) informou por meio de sua assessoria que não há definição de um horário nesta quarta-feira, 16, para a apresentação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição. “O objetivo é o de apresentar o quanto antes. Os diálogos estão ocorrendo”, trouxe a nota.

A indefinição sobre uma data para publicação do texto tem sido recorrente desde que o assunto emergiu. Havia a expectativa de que o conteúdo já fosse apresentado na semana passada.

Ainda de acordo com a assessoria, o senador eleito e designado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para coordenar tratativas em torno do orçamento de 2023, terá um “dia intenso” de conversas com parlamentares e líderes do Congresso.

Estadão Conteúdo