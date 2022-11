Morre Isabel, ex-jogadora de vôlei que estava no governo de transição

Jogando nas quadras e nas areias, Isabel fez sucesso por onde passou, e chegou a vestir a amarelinha em duas Olimpíadas

Morreu nesta quarta-feira (16), aos 62 anos, Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei e de vôlei de praia. Há dois dias, o nome dela foi anunciado para a equipe do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo as primeiras informações, Isabel estava se sentindo mal desde segunda-feira, e chegou a ir ao hospital, mas após um teste negativo para a covid, voltou para casa. No dia seguinte, já pior, voltou ao hospital e rapidamente foi internada com uma bactéria no pulmão. A ex-atleta chegou a ser entubada e teve uma parada cardíaca, e acabou não resistindo.

Isabel do Vôlei, como era conhecida, deixa quatro filhos: Pilar, Maria Clara, Carol Solberg e Pedro Solberg – os últimos três seguiram os passos de atleta da mãe e se tornaram jogadores profissionais de vôlei de praia. Ela foi uma pioneira nas areias e fez sucesso por onde passou. Nascida no Rio de Janeiro, começou a jogar desde cedo no Flamengo, com passagens pela Seleção Brasileira de base e profissional, participando também das Olimpíadas de Moscou e de Los Angeles.