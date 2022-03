Zelensky volta a pressionar empresas para que restrinjam mercado russo

O presidente pediu para que ucranianos em todo o mundo entrem em contato com políticos, conversem com jornalistas e pressionem as empresas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pressionar nesta terça-feira, 15, por mais restrições contra a Rússia, dizendo que o preço da guerra deve ser “extremamente doloroso” para Moscou. Em seu Twitter, o líder afirmou que “todos no mundo devem tomar uma posição moral”, e não apenas estados, mas também as empresas. Zelensky disse que “todo o comércio com a Rússia deve ser interrompido”.

O presidente pediu para que ucranianos em todo o mundo entrem em contato com políticos, conversem com jornalistas e pressionem as empresas a deixarem o mercado russo, “para que seus dólares e euros não sejam pagos pelo nosso sangue”. No último domingo, Zelensky pressionou diretamente empresas de tecnologia a deixarem o mercado russo ao marcar a americana Microsoft, a francesa Oracle e a alemã SAP em seu Twitter, dizendo que agora não pode haver “meias” decisões ou “meios-tons”.

Estadão Conteúdo