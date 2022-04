Zelensky: supostos crimes de guerra serão investigados com ajuda internacional

O presidente da Ucrânia, Zelensky, disse que o país vai conduzir uma investigação sobre supostas atrocidades cometidas por tropas da Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o país vai conduzir uma investigação sobre supostas atrocidades cometidas por tropas da Rússia, com ajuda internacional. Em pronunciamento, Zelensky afirmou que “o mundo já viu muitos crimes de guerra”, acrescentando que “chegou a hora de fazer com que crimes de guerra cometidos por tropas russas sejam a última maldade do tipo na Terra”.

Segundo Zelensky, um mecanismo de justiça especial será criado para investigar os crimes russos, com participação de procuradores e juízes internacionais.

Autoridades ucranianas alegam que os corpos de ao menos 410 civis foram encontrados em áreas próximas à capital do país, Kiev, após o recuo de tropas russas na semana passada. Muitos dos cadáveres tinham as mãos amarradas, ferimentos de tiros à queima-roupa e sinais de tortura. Líderes internacionais condenaram as supostas atrocidades e pediram sanções mais duras contra Moscou.

A Rússia rebateu as acusações de Kiev como uma “provocação” de autoridades ucranianas e iniciou uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para discutir a questão.

Estadão Conteúdo