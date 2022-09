Zelensky sofre acidente de carro em Kiev

“Os médicos que acompanham o presidente deram socorro ao motorista do carro de passeio e o transferiram para uma ambulância”, afirmou

Um motorista colidiu com um veículo que transportava o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, enquanto a comitiva presidencial passava por Kiev, embora o mandatário não tenha ficado gravemente ferido, disse seu porta-voz nesta quarta-feira.

“Em Kiev, um carro de passageiros colidiu com o carro do presidente da Ucrânia e os veículos de escolta”, disse o porta-voz Sergiy Nikiforov em um comunicado publicado no Facebook às 01h22 de quinta-feira do horário local (19h22 de quarta-feira em Brasília).

“Os médicos que acompanham o presidente deram socorro ao motorista do carro de passeio e o transferiram para uma ambulância”, afirmou.

“O presidente foi examinado por um médico, nenhum ferimento grave foi detectado”, acrescentou.

Em sua mensagem de televisão tarde da noite, transmitida logo após o acidente, Zelensky disse que havia acabado de retornar da região de Kharkiv e afirmou que “quase toda a região” havia sido retomada, após a contra-ofensiva ucraniana para expulsar as forças russas.

A guerra na Ucrânia entrou em uma fase decisiva no momento em que as forças de Kiev expulsam as tropas russas de grandes áreas do leste do país, desafiando o objetivo do Kremlin de tomar todo o leste do Donbass.

© Agence France-Presse