BC chinês deixa juro de crédito de médio prazo inalterado em 2,75%

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) deixou uma importante taxa de juros inalterada nesta quinta-feira, 15. O PBoC manteve nesta data a taxa de um ano para sua linha de crédito de médio prazo em 2,75%, ao fazer uma injeção de 400 bilhões de yuans (US$ 57,45 bilhões) por meio do instrumento financeiro.

Um total de 600 bilhões de yuans em empréstimos de médio prazo venceu nesta quinta, segundo o fornecedor de dados Wind.

O BC chinês também injetou 2 bilhões de yuans em liquidez por meio de acordos de recompra reversa de sete dias.

Em agosto, o PBoC reduziu a taxa da linha de crédito de médio prazo, o que acabou levando a cortes também em suas principais taxas de juros de referência para empréstimos, as chamadas LPRs

A falta de ajuste nesta quinta significa que as LPRs deverão ficar inalteradas neste mês. O PBoC deve anunciar as LPRs na terça-feira, 20.

