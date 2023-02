Zelensky pedirá a líderes da UE rapidez na entrega de armas

As instituições europeias esperam que o presidente ucraniano participe pessoalmente da cúpula da UE na capital belga

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, espera pressionar os líderes da União Europeia (UE) reunidos em uma cúpula em Bruxelas, nesta quinta-feira (9), para que acelerem as entregas de armas — antecipou uma autoridade ucraniana nesta quarta (8).

As instituições europeias esperam que o presidente ucraniano participe pessoalmente da cúpula da UE na capital belga.

“Meu presidente viaja para obter resultados”, disse uma autoridade ucraniana aos jornalistas, pedindo para não ser identificada.

“Em primeiro lugar, o resultado principal são as armas”, acrescentou.

Essa mesma fonte afirmou que Zelensky pedirá ao Conselho Europeu para “acelerar as entregas de armas para a Ucrânia”.

Segundo essa autoridade, o país precisa, “urgentemente”, de munição, artilharia, tanques e caças para tentar evitar um novo assalto russo e renovar sua própria contraofensiva.

O funcionário comentou ainda que a demanda pelos aviões não é “pouco realista” e que Kiev espera que o processo avance mais rápido do que em relação à entrega dos tanques.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta quarta, Zelenksy fez uma visita inesperada ao Reino Unido, país que prometeu começar a treinar pilotos de caça ucranianos em aeronaves do padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). E, mais uma vez, Zelensky lançou ao Reino Unido e “ao mundo” um apelo para que cedam aviões de combate à Ucrânia.

© Agence France-Presse