Zelensky agradece mulher que invadiu jornal russo para protestar

Marina Ovsyannikova trabalha no canal, e entrou no estúdio com um cartaz escrito “não acreditem na propaganda” e “eles estão mentindo para vocês”

Após uma mulher invadir um telejornal russo, na emissora controlada pelo Estado, e protestar contra a guerra, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, expressou gratidão nesta terça-feira (15). Marina Ovsyannikova trabalha no canal, e entrou no estúdio com um cartaz escrito “não acreditem na propaganda” e “eles estão mentindo para vocês”. O microfone da apresentadora ainda captou seus gritos de “parem a guerra”. “Enquanto seu país não se fechar completamente para o mundo inteiro, transformando-se em uma Coreia do Norte muito grande, você deve lutar. Você não deve perder sua chance”, disse Zelensky em comunicado na internet. Para o presidente, a Rússia estava começando a perceber que não conseguiria vitória no campo de batalha e mandou um recado para os soldados do país vizinho. “Se vocês se renderem às nossas forças, vamos tratá-los como as pessoas devem ser tratadas. Vocês não vão levar nada da Ucrânia. Você vão tirar vidas. Escolham”, comentou.