Zelenski pede reunião com Xi e cobra ação da China contra Rússia na Guerra da Ucrânia

Zelenski pede reunião com Xi e cobra ação da China contra Rússia na Guerra da UcrâniaA China foi o principal parceiro comercial da Ucrânia

A Ucrânia tem, em vão, tentado organizar uma conversa com o líder da China, Xi Jinping, disse o presidente Volodimir Zelenski ao jornal honconguês South China Morning Post em entrevista publicada nesta quinta (4).

Zelenski afirmou que a reunião tem sido solicitada desde o início da invasão russa, mas as tentativas foram frustradas. O objetivo de Kiev seria mobilizar um dos principais parceiros de Moscou na arena internacional.

“É um estado muito poderoso, com uma economia muito poderosa”, disse o líder ucraniano. “A China pode influenciar política e economicamente a Rússia.”

Na entrevista, Zelenski afirmou que, sem o mercado chinês, a Rússia estaria sentindo o “isolamento econômico completo”, fruto das sanções impostas por nações do Ocidente -Pequim não apoia sanções e também não condenou Moscou pela invasão.

Agora, com a tensão em Taiwan, ilha que a China considera uma província rebelde, Moscou tem apoiado Pequim, afirmando inclusive que o país tem o direito de conduzir exercícios militares na região.

Zelenski também instou a China a usar seu status de membro permanente no Conselho de Segurança da ONU -portanto, com poder de veto- para cobrar que os países cumpram normas do direito internacional. “Se qualquer país pode simplesmente decidir violar as regras militarmente, por que deveríamos ter um Conselho de Segurança?”, questionou.

A China foi o principal parceiro comercial da Ucrânia no ano passado, com volume de trocas de quase US$ 19 bilhões, segundo a diplomacia ucraniana. O país também é um dos principais parceiros russos -relação que tem se intensificado na guerra.