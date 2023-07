Xi Jinping diz a Kissinger que estabilidade em relação com EUA ainda é possível

A visita de Kissinger coincidiu com a de, John Kerry, o terceiro alto funcionário do governo de Joe Biden a viajar à China nas últimas semanas

O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se nesta quinta-feira, 20, com o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos Henry Kissinger, em Pequim. O encontro também contou com a presença do diplomata chinês Wang Yi. Segundo comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da China, Xi disse a Kissinger que a China e os EUA estão em uma encruzilhada e precisam tomar novas decisões, mas que ambos podem alcançar sucesso e prosperidade juntos.

Kissinger é reverenciado na China por ter planejado a abertura de relações entre o Partido Comunista e Washington durante a Guerra Fria, quando foi secretário de Estado na era Nixon, no início dos anos 1970. “A política dos EUA em relação à China requer sabedoria diplomática, como a de Kissinger, e coragem política como a de Nixon”, disse Wang, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

A visita de Kissinger coincidiu com a do enviado climático dos EUA, John Kerry, o terceiro alto funcionário do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, a viajar à China nas últimas semanas para reuniões, após o secretário de Estado, Antony Blinken, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen. A onda de diplomacia visa restaurar o diálogo suspenso por Pequim, principalmente por conta do apoio dos EUA à democracia autônoma de Taiwan, que a China reivindica como seu próprio território.

O ministério disse que os dois lados também discutiram a guerra na Ucrânia, na qual a China se aliou a Moscou, bem como inteligência artificial e outras questões econômicas.

