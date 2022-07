WhatsApp amplia reações para incluir todo o catálogo de emojis

Assim como mensagens e chamadas, as reações no aplicativo também são protegidas com criptografia de ponta a ponta

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira (11) que os usuários poderão usar todo o catálogo de emojis para reagir a mensagens no aplicativo. As reações na plataforma existem desde maio deste ano, mas só ofereciam seis opções até então.

Em nota, a empresa disse que o teclado completo já está sendo implementado e estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas. Diferentes tons de pele de emojis também estarão disponíveis. Ao todo, o aplicativo vai contar com mais de 3.600 opções.

“Bem a tempo do Dia Mundial do Emoji (17 de julho), as pessoas agora poderão usar qualquer emoji para reagir a uma mensagem de WhatsApp, tornando as conversas muito mais divertidas e expressivas”, disse a empresa.

Assim como mensagens e chamadas, as reações no aplicativo também são protegidas com criptografia de ponta a ponta.

As reações com emojis já existem no Messenger, do Facebook, e no Telegram, principal concorrente do serviço de mensagens. Tanto o WhatsApp quanto o Facebook são controlados pela Meta.