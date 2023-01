Vontade do povo brasileiro e das instituições deve ser respeitada, destaca ONU

Por meio do Twitter, o secretário geral afirmou estar confiante na democracia brasileira, apesar dos ataques deste domingo

O secretário geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou o “ataque de hoje às instituições democráticas no Brasil” após invasões de grupos radicais em Brasília.

“A vontade do povo brasileiro e das instituições do país deve ser respeitada”, disse por meio de publicação no Twitter neste domingo.

Guterres afirmou estar confiante de que isso irá ocorrer. “O Brasil é um grande país democrático”, completou.

Estadão Conteúdo