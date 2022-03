Von der Leyen: junto ao G7, vamos aumentar pressão contra Rússia com sanções

Na visão da presidente, a dependência energética da União Europeia junto à Rússia “nos coloca em perigo”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta quarta-feira, 23, que as sanções aplicadas até o momento contra a Rússia tiveram impacto na economia do país, e que, no âmbito do G7, os integrantes irão aumentar a pressão contra Moscou com mais restrições.

As declarações vieram após encontro com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a alemã disse ainda que haverá coordenação no grupo de economias desenvolvidas para que não haja evasão das sanções. Outro ponto destacado por von der Leyen foi a cibersegurança, e a dirigente apontou que o G7 deverá ajudar ainda a Ucrânia e Moldova neste âmbito.

Na visão da presidente, a dependência energética da União Europeia junto à Rússia “nos coloca em perigo”. “Vamos diversificar nossas fontes de energia para além do gás russo”, afirmou. Os caminhos para isso são energias renováveis e parceiros confiáveis, como Canadá, apontou a dirigente.

Trudeau afirmou que o Canadá “será parceiro por menor dependência de hidrocarbonetos”. Além disso, o primeiro-ministro disse que a Rússia “deve parar crimes de guerra”. “Continuaremos a apoiar Ucrânia”, concluiu.

Estadão Conteúdo