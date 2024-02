Vieira diz no G20 que ‘paralisia’ do Conselho de Segurança sobre Gaza e Ucrânia é ‘inaceitável’

“As instituições multilaterais não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como foi mostrado”

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, tachou, nesta quarta-feira (21), de “inaceitável” a “paralisia” do Conselho de Segurança da ONU para pôr fim aos conflitos em Gaza e Ucrânia, ao abrir a cúpula de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro.

“As instituições multilaterais não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como foi mostrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança em relação aos conflitos em curso” na Ucrânia e em Gaza, disse Vieira diante de seus contrapartes.

