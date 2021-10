Viajantes do Brasil vacinados poderão entrar no Reino Unido sem necessidade de quarentena

As mudanças começam a valer na próxima segunda e são vistas no país como mais um passo na reabertura de viagens

O governo do Reino Unido aprovou a eliminação da exigência da quarentena em hotéis para viajantes de dezenas de países, diminuindo assim a chamada “lista vermelha” para apenas sete nações. Com isso, turistas do Brasil com esquema de imunização completo serão autorizados a entrar no país europeu sem a necessidade de realizar quarentena após o desembarque.

As mudanças começam a valer na próxima segunda-feira (11) e são vistas no país como mais um passo na reabertura de viagens e na retomada do turismo.

“Estamos atingindo o equilíbrio certo entre manter as pessoas seguras, que continua sendo nossa prioridade, e dar a elas a liberdade de exercer responsabilidade pessoal, ao mesmo tempo que apoiamos o setor de viagens”, disse a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss.