Venezuela perde assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU

A Venezuela perdeu, nesta terça-feira, seu assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU, depois de fracassar em sua tentativa de reeleição contra as candidaturas do Chile e da Costa Rica.

Quatorze dos 47 assentos deste órgão da ONU com sede em Genebra estavam em disputa em uma votação em que os países se apresentam divididos por regiões.

A América Latina tinha dois assentos livres e, em geral, cada grupo regional pré-seleciona seus candidatos que são eleitos pela maioria da Assembleia Geral.

Nesse caso, três países se apresentaram e na votação, que foi secreta e sem discursos, o Chile obteve 144 votos, a Costa Rica 134 e a Venezuela 88.

Várias organizações não governamentais pediram para não votar na Venezuela. “Ótimas notícias de que a Assembleia Geral da ONU rejeitou a candidatura da Venezuela à reeleição para o Conselho de Direitos Humanos”, reagiu Louis Charbonneau, diretor da ONG Human Rights Watch na ONU, em um tuíte.

Com a saída da Venezuela, China e Rússia perderam um importante aliado nessa entidade da ONU que nos últimos meses está mais dividida do que nunca desde sua criação em 2006.

