Venezuela acusa EUA de ‘roubo descarado’ de petroleiro no Caribe

A Venezuela denunciou nesta quarta-feira (10) o “roubo descarado” de um navio-petroleiro apreendido pelos Estados Unidos, em meio à mobilização militar americana no Caribe, segundo um comunicado da chancelaria venezuelana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou mais cedo que forças americanas tinham apreendido um “grande petroleiro” diante do litoral da Venezuela.

“A Venezuela denuncia e repudia energicamente o que constitui um roubo descarado e um ato de pirataria internacional”, indicou a chancelaria venezuelana. Caracas acusa os Estados Unidos de confessar o “assalto de um navio-petroleiro no Mar Caribe”.

