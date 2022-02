Venda de falsificações crescem em Facebook e Instagram na pandemia

A Meta, dona das plataformas, luta para impedir que falsificadores empurrem produtos em seus aplicativos de mídia social, à medida que a empresa entra no comércio eletrônico

Uma pesquisa liderada pela empresa de análise de mídia social Ghost Data mostrou que falsificadores vendendo imitações de marcas de luxo, incluindo Gucci, Louis Vuitton, Fendi, Prada e Chanel tem se movimentado cada vez mais no Facebook e Instagram.

Foram identificadas mais de 26 mil contas de falsificadores ativos operando no Facebook e mais de 20 mil no Instagram, acima da contagem no ano anterior, mas abaixo do pico de 2019, quando identificaram cerca de 56 mil contas.

De acordo com a pesquisa, 65% das contas encontradas em 2021 foram baseadas na China, seguidas de 14% na Rússia e 7,5% na Turquia.

Estimando um faturamento de U$ 464 bilhões em 2019, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirmou que uma explosão no comércio eletrônico desde 2020 ditou crescimento maciço no fornecimento de produtos falsificados online.

Durante a pandemia de Covid-19 a falsificação cresceu, enquanto a legislação nos Estados Unidos e na União Europeia permaneceu incapaz de combatê-la.

Chanel, Gucci e Prada disseram que sua luta contra falsificadores tirou do ar centenas de milhares de postagens de mídia social no ano passado, mas não comentaram especificamente sobre os serviços da Meta. A LVMH, dona da Vuitton e da Fendi, que disse ter gasto 33 milhões de dólares para combater a falsificação em 2020, não quis comentar.