Universidade alemã oferece bolsas de estudos para servidores públicos brasileiros

Os candidatos devem ter pelo menos 5 anos de experiência profissional, com gestão de equipes ou nas áreas de recursos humanos no setor público brasileiro

A universidade alemã Hertie School of Governance, em parceria com o Instituto República, oferece bolsas de mestrado para funcionários públicos brasileiros.

A áreas de pesquisa envolvem Políticas Públicas, Ciência de Dados para Políticas Públicas e Administração Pública.

O site https://www.hertie-school.org/en/mpp oferece informações detalhadas sobre os cursos e como se candidatar.

A seleção será feita pela Hertie School, que levará em consideração o domínio do inglês e a adequação do candidato ao tema de gestão de pessoas.

Os selecionados receberão uma bolsa de pelo menos 50% da taxa escolar.

Os interessados em fazer o mestrado em Berlim nas áreas de Políticas Públicas e Ciência de Dados devem se inscrever até 1° de maio.

Os que desejarem cursar o mestrado em Administração Pública têm até o dia 1 de agosto para enviar suas solicitações e cartas de motivação.

Desde 2018, 30 profissionais brasileiros participaram de programas de mestrado ou cursos de aperfeiçoamento na Hertie School, mediante patrocínio oferecido pelo República.org.

“Os brasileiros anseiam por uma administração pública de qualidade, uma área que carece de investimentos e capacitação profissional. A parceria com a Hertie School, referência internacional, é mais um esforço para aumentar a eficiência no setor público”, comenta Francisco Gaetani, presidente do Conselho Diretor do Instituto República.

A Hertie School foi criada em 2003, para a preparação de profissionais com atuação de liderança em governos e no serviço público.

É reconhecida pelo governo alemão e seus cursos de mestrado, doutorado e em nível executivo têm a certificação do sistema de ensino oficial do país.

A República.org é um instituto filantrópico, apartidário, antirracista, criado em 2016, e dedicado a melhorar a gestão de pessoas no serviço público do Brasil. Financia iniciativas criadas por parceiros que tenham o mesmo objetivo de valorizar os servidores.