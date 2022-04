União Europeia abre inquérito para apurar cenário de massacre em Butcha

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que conversou com Zelenski por telefone

A União Europeia anunciou nesta segunda-feira (4) a abertura de um inquérito, em conjunto com a Ucrânia, para apurar as circunstâncias do cenário de massacre visto na cidade de Butcha, nos arredores de Kiev.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que conversou com Zelenski por telefone e ofereceu a ele condolências pelos “assassinatos atrozes” cometidos na cidade.

A operação envolverá diversas instâncias do bloco europeu, como Eurojust e Europol, além de agências de investigação dos países-membros da UE e órgãos como o Tribunal Penal Internacional.