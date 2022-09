UE propõe mais sanções à Rússia, incluindo ‘base legal’ para teto ao petróleo

A Comissão Europeia propôs um novo pacote de sanções contra a Rússia para responder à tentativa de anexação de algumas regiões da Ucrânia

A Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira, 28, um novo pacote de sanções contra a Rússia para responder à tentativa de anexação de algumas regiões da Ucrânia, segundo anunciou a presidente da entidade, Ursula von der Leyen, em comunicado. O pacote inclui uma “base legal” para adotar o teto ao preço do petróleo russo, além de novas restrições comerciais e sanções a indivíduos e entidades ligados ao Kremlin.

De acordo com von der Leyen, o teto ao preço do petróleo exportado pela Rússia ajudaria a estabilizar o mercado de energia global e reduziria a receita russa, ao passo em que manteria a oferta do país a “países emergentes” que precisam do óleo.

Sobre as restrições comerciais propostas, von der Leyen afirmou que a Rússia deixaria de ter acesso a mais bens e serviços da União Europeia (UE), em especial “tecnologias-chave para a máquina de guerra” russa, afirmou. Países da UE também não poderiam mais importar alguns produtos que, somados, correspondem a 7 bilhões de euros em receita para a Rússia, segundo ela.

As medidas propostas vêm após a Rússia realizar referendo com o objetivo de anexar as regiões ucranianas de Zaporizhzhia, Donetsk, Luhansk e Kherson. Segundo o Alto Representante da UE (equivalente a um ministro de Relações Exteriores), Josep Borrell, esta tática é a mesma que foi usada pelo Kremlin para anexar regiões da Geórgia em 2008 e a Crimeia em 2014.

“Instamos comunidade internacional a fazer o mesmo”, disse a autoridade, após “condenar nos termos mais graves possíveis” as ações do governo de Vladimir Putin.

Estadão Conteúdo