UE faz oferta surpresa para compensar danos causados por desastres climáticos

A proposta envolvendo a criação de um fundo internacional foi apresentada na noite da quinta-feira, 17, durante a COP27

O líder da União Europeia (UE) para questões climáticas, Frans Timmermans, fez uma oferta surpresa para compensar danos causados por desastres climáticos em países vulneráveis. A proposta envolvendo a criação de um fundo internacional foi apresentada na noite da quinta-feira, 17, durante a COP-27, e definida por Timmermans como “uma oferta final” para “encontrar um compromisso” entre os países enquanto acontecem negociações na Cúpula do Clima das Nações Unidas.

A ministra alemã de Relações Exteriores, Annalena Baerbock, observou que a iniciativa é “um grande passo”, apesar de não acreditar que o acordo seja fechado tão brevemente.

Questionada se a China participaria do fundo, relatou que estão “advogando por eles de forma massiva”. “Agora queremos assumir nossa responsabilidade pelo futuro juntos e é por isso que defendemos tanto que países como a China, mas também outros grandes emissores, participem do apoio aos mais fracos no futuro”, acrescentou.

O ministro do Meio Ambiente de Antígua e Barbuda, Molwyn Joseph, falou em nome dos pequenos países insulares e expôs reservas quanto à proposta, sem oferecer detalhes.

Joseph acredita que algumas partes precisam de ajustes e defendeu uma discussão bilateral sobre as áreas que considera preocupantes, ainda durante a COP-27. “Precisamos de um acordo na COP agora mesmo, entre todas as partes”, declarou, afirmando ver uma “grande possibilidade” de fechar o pacto até sábado.

Estadão Conteúdo