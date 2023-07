UE anuncia investimento de 45 milhões de euros para América Latina e Caribe

Para o Brasil, a UE anunciou que colaborará com o governo brasileiro e o setor privado do bloco para expandir as redes de telecomunicações

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia irá investir 45 milhões de euros na América Latina e na região do Caribe por meio do programa Global Gateway. O anúncio foi feito durante mesa redonda na III Reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). "Construímos juntos uma agenda de investimentos de alta qualidade, para o benefício de ambas as nossas regiões. Acordamos setores e cadeias de valor para priorizar, desde energia limpa e matérias-primas essenciais até saúde e educação", afirmou von der Leyen, segundo comunicado oficial publicado no site da Comissão Europeia.

UE e Celac tentam retomar diálogo apesar das divergências sobre a Ucrânia Para o Brasil, a UE anunciou que colaborará com o governo brasileiro e o setor privado do bloco para expandir as redes de telecomunicações na região amazônica. Estadão conteúdo