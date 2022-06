Ucrânia espera ataque maciço com mísseis da Rússia​

Seria, segundo disse em rede social, uma retaliação ao ataque ucraniano contra uma plataforma de extração de gás russa no mar próximo da Crimeia.

Igor Gielow

São Paulo, SP

O assessor presidencial ucraniano Okeskii Arestovitch afirmou no início da madrugada desta terça (21, começo da noite de segunda no Brasil) que a movimentação de navios da Frota do Mar Negro da Rússia especulada ao longo do dia visa um ataque maciço com mísseis de cruzeiro a centros de comando militar e político, principalmente em Kiev, Odessa e talvez Lviv.

Seria, segundo disse em rede social, uma retaliação ao ataque ucraniano contra uma plataforma de extração de gás russa no mar próximo da Crimeia.