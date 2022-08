Ucrânia diz que perdeu 9.000 soldados na guerra

O comandante do Exército da Ucrânia, Valeri Zalujni, afirmou que seu país já perdeu 9.000 soldados mortos desde que a Rússia o invadiu

Igor Gielow

São Paulo, SP

O comandante do Exército da Ucrânia, Valeri Zalujni, afirmou nesta segunda-feira (22) que seu país já perdeu 9.000 soldados mortos desde que a Rússia o invadiu, há quase seis meses. A estimativa não trouxe o número de feridos, que permite avaliar a letalidade do combate e a eficácia do tratamento nos campos de batalha.

Antes da guerra, havia cerca de 200 mil militares no país, mas a mobilização geral permitiu a ampliação desse número para algo entre 500 mil e 700 mil homens armados, embora o número não seja preciso.

Do outro lado, não há estimativas oficiais há meses, mas a Otan costuma estimar em cerca de 15 mil o número de russos mortos, com uma proporção na casa do 1 óbito para 3 feridos, algo semelhante ao registrado na Segunda Guerra Mundial.