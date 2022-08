Freiras são sequestradas por homens armados no sudeste da Nigéria

Sequestros por gangues criminosas estão sendo cada vez mais frequentes na Nigéria, que vive uma onda de tensões separatistas

A polícia da Nigéria informou o sequestro de quatro freiras católicas em Imo, no sudeste do país, no domingo (21). O crime aconteceu quando as mulheres estavam indo para a missa.

“Estamos tentando localizar os raptores para libertar as vítimas”, revelou Abattam, porta-voz da polícia. Até o momento, nenhum grupo reinvidicou a autoria do crime.

Sequestros por gangues criminosas estão sendo cada vez mais frequentes no país, que vive uma onda de tensões separatistas. Nas últimas semanas, membros de igrejas cristãs têm sido alvos desse tipo de crime.

Segundo a imprensa local, mais de 100 policiais e outros agentes de segurança já foram mortos desde o início do ano passado, quando começaram os ataques no sudeste do país. Também existem diversos registros de invasões em penitenciárias, quando libertaram dezenas de detidos e roubaram armas.

O grupo de Povos indígenas de Biafra (Ibop), que defende um estado separado para pessoas de sua tribo, negou a responsabilidade pela violência na região.