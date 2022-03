Ucrânia diz que Moscou está levando civis à força para a Rússia

O Kremlin disse que as pessoas realocadas da Ucrânia queriam ir para a Rússia

A Ucrânia acusou Moscou nesta quinta-feira de levar à força centenas de milhares de civis de cidades ucranianas destruídas para a Rússia, onde alguns podem ser usados como “reféns” para pressionar Kiev a desistir.

Lyudmyla Denisova, ombudsman da Ucrânia, disse que 402 mil pessoas, incluindo 84 mil crianças, foram levadas contra sua vontade para a Rússia, e algumas relataram falta de comida e água lá.

O Kremlin disse que as pessoas realocadas da Ucrânia queriam ir para a Rússia.

As regiões do leste do país controladas pelos rebeldes, por exemplo, são predominantemente de língua russa, e muitas pessoas ali apoiam laços estreitos com Moscou.

Estadão Conteúdo