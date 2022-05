Ucrânia diz que concluiu evacuação de todos civis na siderúrgica de Azovstal

Amanhã de manhã continuaremos com a operação de evacuação”, disse via Telegram

Todos os civis que estavam na siderúrgica Azovstal, em Mariupol, já foram resgatados, anunciou neste sábado, 7, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk. “Hoje conseguimos tirar 50 mulheres, crianças e idosos de Azovstal. Amanhã de manhã continuaremos com a operação de evacuação”, disse via Telegram. Segundo as autoridades, ainda há militares na siderúrgica.

O complexo de Azovstal tornou-se um ponto focal na guerra nas últimas semanas. Soldados ucranianos continuam resistindo enquanto a Rússia intensifica o bombardeio da usina. “A ordem do presidente foi cumprida: todas as mulheres, crianças e idosos foram evacuados de Azovstal. Esta parte da operação humanitária Mariupol foi concluída”, acrescentou. Na sexta-feira à noite, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se comprometeu em retirar todos os civis que ainda estavam presos no local.

Esse foi o terceiro grupo resgatado. Quase 500 civis já haviam sido retirados em operações anteriores com a assistência da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo a vice-primeira-ministra, a evacuação era complexa e havia violações constantes do cessar-fogo por parte das forças russas

Ainda não está claro o que acontecerá com os combatentes ucranianos, tanto aqueles que estão em combate quanto as centenas que se acredita estarem feridas. Nos últimos dias, o governo da Ucrânia tem procurado organizações internacionais para tentar garantir uma passagem segura.

