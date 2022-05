Ucrânia acusa Rússia pela morte de 14 civis na região do Donbass

Em meio a intensificação dos ataques russos no Donbass, forças ucranianas conseguiram afastar tropas invasoras

Militares da Ucrânia afirmaram que ao menos 14 civis foram mortos e outros 15 ficaram feridos durante ataques feitos pelas forças russas, nesta terça-feira (24), em Donetsk e Lugansk, no leste do país.

Segundo autoridades ucranianas, tropas do presidente Vladimir Putin usaram aeronaves, lançadores de foguetes, artilharia, tanques, morteiros e mísseis durante ofensivas contra alvos nas duas regiões.

Donetsk e Lugansk estão na região do Donbass, ocupada por separatistas apoiados pelo Kremlin e cujo controle é um dos objetivos declarados de Moscou. Na semana passada, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou que os russos transformaram o Donbass em um “inferno” e que a situação na região é bastante grave.

“As próximas semanas de guerra serão difíceis”, disse Zelenski nesta segunda (23).

Em meio a intensificação dos ataques russos no Donbass, forças ucranianas conseguiram afastar tropas invasoras da capital Kiev e de Kharkiv.