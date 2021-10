Trump pede à Justiça reabertura de sua conta no Twitter

Ex-presidente dos EUA foi banido da rede social acusado de ter instigado os distúrbios ocorridos no início deste ano no Capitólio

Donald Trump abriu um processo judicial para restaurar sua conta no Twitter, banida pela rede social, que o acusa de ter instigado os distúrbios ocorridos no início deste ano no Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, segundo documentos aos quais a AFP teve acesso.

O ex-presidente dos Estados Unidos apresentou a ação na sexta-feira (1º) a um tribunal da Flórida, onde reside, na qual denunciou “censura” contra ele, o que, em sua opinião, viola sua liberdade de expressão, garantida pela Primeira Emenda da Constituição americana.

O Twitter e outras redes sociais fecharam as contas do ex-presidente depois que uma multidão de apoiadores de Trump invadiu o prédio do Congresso em 6 de janeiro, com o objetivo de impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro.

Horas antes do ataque, que deixou cinco mortos, Trump fez um discurso insistindo que a eleição havia sido roubada.

Dois dias após o atentado contra o Capitólio, o Twitter anunciou a suspensão da conta @realDonaldTrump por tempo indeterminado “devido ao risco de novos incitações à violência”.

A plataforma “exerce um grau de poder e controle sobre o discurso político neste país que é imenso, sem precedentes e profundamente perigoso para o debate democrático aberto”, afirma o processo, observando que até mesmo os talibãs, no poder no Afeganistão, estão no Twitter.

A conta foi aberta em 8 de agosto e “durante as semanas seguintes, o Twitter permitiu aos talibãs tuitar regularmente sobre suas conquistas e vitórias militares em todo o Afeganistão”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contatado pela AFP, o Twitter não quis comentar.

© Agence France-Presse