Trump autoriza envio de chips H200 da Nvidia para a China e sinaliza extensão para AMD e Intel

“O presidente Xi respondeu positivamente! 25% será pago aos Estados Unidos da América”, escreveu Trump

Redação Jornal de Brasília

08/12/2025 20h31

us politics trump wealth fund

Foto: AFP

São Paulo, 08 – O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 08, que informou ao presidente chinês, Xi Jinping, que os Estados Unidos permitirão que a Nvidia envie seus chips H200 para clientes aprovados na China e em outros países, sob condições que permitam a continuidade de uma forte segurança nacional.

“O presidente Xi respondeu positivamente! 25% será pago aos Estados Unidos da América”, escreveu Trump, na Truth Social, sem detalhar se a alíquota refere-se a tarifas ou cobrança a parte sobre as exportações dos chips. Segundo ele, essa política apoiará empregos americanos, fortalecerá a manufatura nos EUA e beneficiará os contribuintes, além de garantir a liderança do país em inteligência artificial (IA).

Trump também explicou que os modelos mais avançados de chips da Nvidia, como o Blackwell e Rubin, não fazem parte do acordo e continuam com fornecimento apenas para clientes americanos.

“O Departamento de Comércio está finalizando os detalhes, e a mesma abordagem se aplicará à AMD, Intel e outras GRANDES Empresas Americanas”, acrescentou a postagem, também sem fornecer informações sobre como o acordo será estendido a outras empresas.

Os papéis das fabricantes de semicondutores americanas citadas operavam em alta firme no after hours em Nova York.

Estadão Conteúdo

