Três morrem e sete ficam feridos em festa de rua, em novo tiroteio nos EUA

Um tiroteio registrado em uma festa de rua na cidade de Gary, em Indiana, nos Estados Unidos, deixou pelo menos três pessoas mortas e outras sete feridas na madrugada desta terça-feira (5).

De acordo com a polícia, um chamado foi registrado às 00h45 no horário de Indiana (1h45 no horário de Brasília).

Ao chegar à cena do crime, os policiais encontraram três pessoas mortas e outras sete com ferimentos de bala.

Elas foram encaminhadas para hospitais da região e não tiveram o estado de saúde divulgado até o momento.

As vítimas que morreram tinham entre 20 e 26 anos.

O caso foi registrado como um “tiroteio em massa” pela imprensa internacional, mas até o momento nenhum envolvido com o crime foi detido.

A polícia pediu que quem tivesse informações sobre o crime acionasse o setor de homicídios de Gary.

A cidade de Gary tem pouco mais de 75 mil habitantes e fica a cerca de 80 quilômetros de de Highland Park, em Illinois, onde um atirador deixou pelo menos seis mortos e dezenas de feridos após abrir fogo durante um desfile de Dia da Independência, na manhã desta segunda-feira (4).

O suspeito, um jovem rapper de 22 anos, fugiu do local e foi detido pela polícia no começo da noite de ontem, a poucos quilômetros da cena do crime.