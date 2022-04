Transição Verde: Representante brasileira irá em evento na Noruega

O evento conta com um stand brasileiro, onde são realizadas as apresentações das oportunidades de negócio e as atratividades existentes em nosso país

A conferência Internacional Nor-Shipping 2022, que acontece nesta semana (4 a 7), em Oslo, Noruega irá receber representantes brasileiros. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi convidado a participar do evento.

O evento, que busca no setor eólico offshore brasileiro oportunidades para noruegueses, tem como representante do Ibama a Coordenadora de Licenciamento Ambiental de Portos e Estruturas Marítimas, Roberta Cox.

Roberta irá mostrar agenda verde brasileira e compartilhar estratégias e iniciativas do Instituto para o desenvolvimento do setor de eólicas offshore, onde apresenta o tema “Implicações Ambientais e Licenciamento de Parques Eólicos Offshore”, junto ao Secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Donnini Freire, que fala sobre a “Transição Verde e o Vento Offshore”.

O evento conta com um stand brasileiro, onde são realizadas as apresentações das oportunidades de negócio e as atratividades do Brasil.

No painel brasileiro, será explicado como funciona o licenciamento ambiental de eólicas offshore e o caminho para o bom desenvolvimento desse tipo de projeto de forma sustentável. Essas ações fazem parte do crescimento verde do Brasil por meio de tecnologias que envolvem energia limpa e soluções climáticas.

A participação no encontro considera a importância do debate para o desenvolvimento do setor, bem como a cooperação entre Brasil e Noruega nas áreas de meio ambiente e energia, a convite da Associação de Armadores Noruegueses Brasil (Abran).

*Com informações da Assessoria de Comunicação Social do Ibama